“İmamoğlu’nun Tutuklanması Gündemin İlk Sırasında”

İstanbul Barometresi’nin Mart 2025 sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 72,6’sı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını ayın en önemli gelişmesi olarak değerlendirdi. Bu oran, diğer gündem başlıklarının oldukça üzerinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 11 ile Uludağ’daki otel yangını, üçüncü sırada ise yüzde 4,3 ile Ramazan Bayramı yer aldı.

İstanbul özelinde ise bu oran daha da arttı. Katılımcıların yüzde 89,4’ü, Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasını kentin en önemli gündemi olarak gösterdi.

“İBB Projeleri Yüksek Beğeni Topladı”

Raporda, İBB’nin sosyal belediyecilik projelerine yönelik halk memnuniyeti de dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan bazı hizmet projeleri, yüksek oranda destek gördü. Katılımcıların projelere verdiği beğeni oranları şöyle sıralandı:

Kent Lokantası: %80,8

İBB Öğrenci Yurtları: %79,7

İBB Kütüphaneleri: %79,6

Ayrıca, katılımcıların %63,1’i İmamoğlu dönemindeki projeleri genel anlamda başarılı bulduğunu ifade ederken, %76,8’lik bir kesim bu projelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

“Ev İçinde de Gündem Siyaset ve Ekonomi”

Mart ayının hane içi gündeminde de siyasi gelişmelerin ağırlığı hissedildi. Katılımcıların yüzde 52,9’u, evde en çok konuşulan konunun Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu söyledi. İkinci sırada %24,5 ile ekonomik sorunlar yer alırken, Ramazan Bayramı ise %5,3 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Bu veriler, İstanbulluların günlük yaşamlarında siyasi gelişmelere yoğun biçimde odaklandığını ve ekonomik sıkıntıların da aile içi gündemin temel konularından biri olduğunu gösterdi.

Kaynak : PHA