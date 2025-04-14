Ankette katılımcılara “Size, aşağıda okuyacağım konularla ilgili hükümeti ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Savunma sanayisi, yüzde 56 oranında “başarılı” cevabıyla listenin başında yer aldı. Katılımcıların yüzde 21,4’ü bu alanda hükümeti başarısız bulurken, yüzde 22,6’lık kesim ise “ne başarılı ne başarısız” yanıtını verdi.

Dış Politikada da Yüksek Not

Hükümetin en başarılı bulunduğu ikinci alan ise dış politika oldu. Katılımcıların yüzde 52,5’i hükümeti bu alanda başarılı bulduğunu belirtti. Yüzde 27,9’luk bir kesim dış politikayı başarısız bulurken, yüzde 19,6’sı ise tarafsız bir değerlendirme yaparak “ne başarılı ne başarısız” cevabını verdi.

Diğer Alanlara Dair Veriler Açıklanmadı

Ankette, savunma sanayisi ve dış politika dışındaki alanlara ilişkin başarı değerlendirmelerine dair oranlar paylaşılmadı. Ancak elde edilen sonuçlar, hükümetin özellikle güvenlik ve uluslararası ilişkiler alanında vatandaş nezdinde güçlü bir algıya sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Türkiye genelinde farklı demografik grupları kapsayacak şekilde 26 ilde gerçekleştirildi. Hükümetin ekonomi, eğitim, sağlık gibi diğer temel alanlardaki performansına dair verilerin ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA