Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, dağdan yükselen toz bulutunu cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri çeken ve durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, toz bulutunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Gerger ilçesinde yetkililer, olası bir heyelan veya başka bir olumsuz durum olup olmadığını tespit etmek için bölgede inceleme başlattı.

AFAD ve diğer yetkili kurumlar, Malatya merkezli depremin ardından oluşabilecek artçı sarsıntılar ve olası tehlikeler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları yönünde uyardı. Gerger ilçesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak : PHA