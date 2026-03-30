Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 15, 5-10 yıl arası 27, 2-5 yıl arası 80 ve 2 yıl altı 40 olmak üzere toplamda 162 kişi yakalandı. Yakalanan 162 kişi adli makamlara sevk edildi.