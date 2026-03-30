Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 23 adet tabanca, 21 adet av tüfeği ve 4 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.

Bastığı gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düştü
İçeriği Görüntüle

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 23-29 Mart tarihleri arasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 23 adet tabanca, 21 adet av tüfeği, bin 876 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 28 adet tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: İHA