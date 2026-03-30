İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 23-29 Mart tarihleri arasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 23 adet tabanca, 21 adet av tüfeği, bin 876 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 28 adet tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.