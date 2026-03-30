Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisi'nin koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında, 12 yıldır firari durumda bulunan Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınır hattında yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere sevk edildi.

Hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Sığırcıkoğlu'nun, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar ettiği, firar sürecinde dosya kayıtlarında usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında FETÖ bağlantılı isimlerin sürece müdahil olduğuna ilişkin bulguların da yer aldığı öğrenildi.

Dosyaya göre Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ile Mustafa Kassum'un kaçırılarak Esad rejimine teslim edilmesinde rol almakla suçlanıyor. Harmoush'un işkence sonucu yaşamını yitirmesi üzerine dava süreci başlatılmış, sanık 2013 yılında mahkum edilmişti.

İstihbarat birimlerinin firarın ardından Suriye, Lübnan, Rusya ve Mısır hattındaki hareketliliği uzun süre teknik ve fiziki yöntemlerle izlediği belirtildi. Yapılan analizlerde şüphelinin Lübnan'dan yeniden Suriye'ye geçiş hazırlığında olduğu bilgisine ulaşılması üzerine sınır hattında ortak operasyon planlandı.

Kaynaklar, yakalanmanın ardından geçmiş dönemdeki eylemlerine ilişkin yeni suçlamaların da dosyaya eklenebileceğini, siyasal ve askeri casusluk ile terör örgütüne yardım suçlarından da yargılama sürecinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

