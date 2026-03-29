Sazan Sarmalı Ve Sahte Sitelerle Milyonluk Vurgun Yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, toplamda 810 milyon lira hesap hareketi bulunan 58 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan 50’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kamu Görevlisi Ve Avukat Rolüne Büründüler

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince titizlikle yürütülen operasyonların detayları paylaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak vatandaşları güvenlerini kazanmak suretiyle dolandırdıkları, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurdukları ve kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz kazanç sağladıkları tespit edildi.

Suç Örgütlerine Karşı Kararlı Mücadele Mesajı

Yakalanan şahıslar hakkında savcılık tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bakanlık açıklamasında, operasyonun başarısına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

