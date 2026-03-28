Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel, evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk aramalarda herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar Kotur Çayı ve HES Göleti çevresine yönlendirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri gölette arama yapabilmek için kapakları açarak suyu tahliye etti. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda sürdürülen aramalar, havanın kararmasıyla ertesi güne bırakıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan çalışmalarda, Fırat Can Temel'in cansız bedenine gölet kıyısında ulaşıldı. Olay yerine hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fırat Can Temel'in ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

