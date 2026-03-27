Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri operasyon sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma ekipleri, Sincik ilçesinde yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi. Tespit üzerine Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1500 gram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 av tüfeği ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan soruşturma başlatıldı.

