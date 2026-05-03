Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yer alan Abacık Yaylası, bahar döneminde açan ters lalelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Yılın yalnızca kısa bir zaman diliminde görülebilen bu çiçekler, bölgeye olan ilgiyi artırırken, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler yaylaya yöneldi. Kürdek Dağı eteklerinde bulunan yaylada oluşan doğal görüntü, doğayla vakit geçirmek isteyenleri bir araya getirdi. Ulaşımın zorlu olmasına rağmen bölgeye gelen doğaseverler, ters laleleri yakından görerek fotoğraf çekti, kamp yaptı ve yaylanın sunduğu atmosferi deneyimledi. Her yıl sınırlı süreyle ortaya çıkan bu görüntüler, Gerger’in doğa turizmi açısından dikkat çeken noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Çevre illerden gelen ziyaretçiler, zorlu ulaşım koşullarına rağmen yaylaya ulaşarak doğa ile iç içe vakit geçirdi. Yağışlı havaya rağmen çadır kuran doğaseverler, geceyi yaylada geçirdi. Ateş başında türküler söyleyen ve halay çeken ziyaretçiler, doğanın sunduğu atmosferin keyfini çıkardı.

Gün doğumuyla birlikte sisler arasından ortaya çıkan ters laleler, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, farklı açılardan görüntü alarak bu anları kayıt altına aldı.

Yılda yalnızca kısa süre görülebilen ters laleler nedeniyle bölgeye ziyaretlerin belirli bir zaman diliminde yoğunlaştığı gözlendi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Gerger ilçesi, bu dönemde doğaseverlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE