Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarına sıkışan yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, duvar arasından gelen sesleri fark eden çevre sakinleri durumu kontrol etti. Yavru kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Anne Kedi Yavrusunu Bekledi

Olay sırasında çevrede bekleyen anne kedinin, yavrusunun kurtarılmasının ardından onunla birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Haber: Emin Tezerdi