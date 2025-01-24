“Hepimizi Derinden Yaralayan Bir Felaket”

Malatya'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, Bolu’da yaşanan yangının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Erdoğan, “Yangın haberini alır almaz jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. 171 araç ve 550 personelin katıldığı müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı” dedi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Erdoğan, sorumluların yargıya hesap vereceğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında dostlarımızın evlatlarının da bulunduğu 78 vatandaşımıza rahmet diliyorum. Bu elim olay, ülke olarak hepimizi derinden yaralamıştır. Facianın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için ilgili kurumlarımız harekete geçmiştir.”

Yangın Araştırması İçin TBMM’ye Önerge Sunuldu

Yangına ilişkin kapsamlı bir araştırma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunun, olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların tespiti için TBMM’ye bir araştırma önergesi sunduğunu duyurdu. Erdoğan, bu önergeyle ilgili detayları şu şekilde açıkladı:

“Bu kadar büyük bir acının ardından, hata ve ihmallerin üstünün örtülmesine izin veremeyiz. Soruşturmalar derinleştiriliyor. Sorumlular adalete teslim edilecek. Yangınla ilgili işletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır.”

Muhalefete Tepki: "Acıyı Siyaset Malzemesi Yapıyorlar"

Yangın sonrası muhalefet partilerinin eleştirilerine de değinen Erdoğan, “Hepimizi sarsan böyle bir felaket karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek, ana muhalefet partisi ve bazı aktörleri eleştirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız taze, milletimiz yas tutarken birilerinin bu olayı manipüle etmeye çalışması vicdanları yaralıyor. Ana muhalefetin aktörleri, milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırıyor. Bu tavırlarını esefle karşılıyoruz. Önceliğimiz, kaybettiğimiz canların hesabını sormak ve benzer faciaların tekrar yaşanmasını önlemek olmalıdır."

Yangına İlişkin Yeni Bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının tüm yönleriyle araştırıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Erdoğan, “Bu facianın neden meydana geldiği, kimlerin ihmali olduğu en ince detayına kadar araştırılıyor. Hataları ve kusurları bulunan herkes adalete hesap verecek” dedi.

“Ekonomi İçin Kararlılıkla İlerliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomiye de değinerek, enflasyonla mücadeleye yönelik programların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, üretim ve istihdam odaklı politikaların meyve vermeye başladığını belirtti:

“Ekonomideki mevcut sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Enflasyonla mücadelede kararlıyız ve bu süreçte dar gelirli vatandaşlarımızı korumaya yönelik adımlar atıyoruz. Ancak piyasadaki fırsatçılıkla da mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA