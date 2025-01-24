Halkın Yüzde 50,3’ü Erken Seçim Talep Ediyor

1800 kişinin katıldığı ankette, erken genel seçim taleplerinin oranları şöyle gerçekleşti:

%50,3: "Evet, yapılmalı."

%40,6: "Hayır, yapılmamalı."

%9,1: Kararsız.

Kasım 2024’te yapılan ankette erken seçim isteyenlerin oranı %42,6 olarak ölçülmüştü. Ocak 2025’e gelindiğinde bu oran %50,3’e yükseldi ve halkın yarısının erken seçim talebini desteklediği görüldü.

Siyasi Gelişmeler Etkili Oldu

Anket sonuçları, son dönemdeki siyasi çalkantıların ve yargı süreçlerinin halkın erken seçim talebini artırdığını gösteriyor. Özellikle muhalefet liderleri ve belediye başkanları hakkında yürütülen yargı süreçleri, erken seçim tartışmalarını alevlendirdi. Kamuoyunun dikkatini çeken gelişmeler arasında şunlar öne çıkıyor:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan soruşturmalar,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki davalar,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni soruşturmalar.

Bu olaylar, erken seçim tartışmalarını halkın gündemine taşıyan temel faktörler arasında yer alıyor.

Muhalefetten Erken Seçim Çağrısı

Muhalefet partileri, yargı süreçleri ve siyasi gelişmelerin ardından erken seçim taleplerini sıklaştırdı. CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve diğer muhalefet partilerinin liderleri, “Adalet ve demokrasi için sandık başına gidilmeli” söylemleriyle erken seçim çağrısında bulunuyor.

Halkın Talepleri Yükseliyor

ASAL Araştırma’nın anketi, Türkiye’deki siyasi atmosferin halk üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Seçim taleplerindeki artış, halkın mevcut siyasi sürece tepkisini ve değişim isteğini gözler önüne seriyor. Anketteki sonuçlar, 2025’in Türkiye siyasetinde hareketli bir yıl olacağına işaret ediyor.

Kaynak : PHA