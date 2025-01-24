“Facia Tüm Yurdu Yasa Boğdu”

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP’li 20 belediye başkanının ortak açıklamasında, yangının sebep olduğu acının derin olduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ancak böylesine büyük bir facianın ardından sorumluluğu çarpıtarak siyasallaştırma çabalarını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Abdurrahman Tutdere ise açıklamada, "Bolu Belediyesi’nin yetki sınırları dışında gerçekleşen bir olay nedeniyle asılsız iddialarla hedef alınması, iktidarın sorumluluğunu gizleme çabasıdır. Gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için bu manipülasyona karşı duracağız" dedi.

“Tanju Özcan’ın Yanındayız”

Açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik suçlamaların tamamen dayanaksız olduğu vurgulanarak, "Tanju Özcan, Bolu halkının güvenini kazanmış, dürüst ve şeffaf bir yöneticidir. Kendisini hedef alan bu saldırılar, asıl sorumluları gizleme çabasıdır ve vicdanları yaralamaktadır” denildi.

Tutdere, “Başkanımız Özcan’a yönelik itibar suikastını reddediyoruz. Asıl sorumluların adalet önüne çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda”

CHP’nin açıklamasında, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel’in bulunduğu alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki alanında olduğuna dikkat çekildi. Tutdere, “Bolu Belediyesi, yalnızca talep üzerine teknik destek sunmuş, ancak mevzuata göre bu alandaki tüm denetim yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Bu gerçeklerin kamuoyundan gizlenmesi kabul edilemez” dedi.

“Manipülasyonlara Karşı Şeffaflık Çağrısı”

Tutdere, açıklamasında, “Otelin 2007 yılında alınan yangın yeterlilik belgesinin, olayın sorumluluğunu Bolu Belediyesi’ne yüklemek için kullanıldığını üzülerek izliyoruz. Bu belge, yalnızca otelin kayak merkezindeki küçük bir alan için düzenlenmiştir. Asıl denetim ve sorumluluk, yangının yaşandığı otel için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir” diye konuştu.

“Asıl Sorumlular Hesap Vermelidir”

CHP’li Tutdere, yangının ardından kamuoyunu yanıltan açıklamalara karşı şeffaflık çağrısında bulunarak, "Yangının asıl sorumluları ortaya çıkarılmalı ve adalet sağlanmalıdır. Halkımızın acısını manipülasyonlarla perdelemek, iktidarın sorumluluktan kaçma çabasıdır” dedi.

CHP’li 20 belediye başkanının da destek verdiği ortak açıklama, gerçeklerin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması yönünde kararlılık vurgusuyla son buldu.

Kaynak : PHA