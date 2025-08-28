Hükümet ile TÜRK-İŞ arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin SYDV işçisini ilgilendiren sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamadı. Koop-İş Sendikası, 29 Ağustos 2025 Cuma günü ülke çapında bulunan bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda greve çıkma kararı aldı.

“Enflasyon artıyor, hayat pahalılaşıyor”

Grev kararı alınması üzerine açıklamalarda bulunan Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türkiye’de artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığını altını çizerek, “Koop-İş, böyle bir dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmemektedir” ifadesini kullandı.

“SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor”

Dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçilerinin böyle bir yaklaşımı hak etmediğini belirten Başkan Alemdar, "Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta pandemi dönemi olmak üzere depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Bu nedenle, üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 29 Ağustos 2025 Cuma günü ülke çapında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında greve çıkıyoruz” dedi.

“Koop-İş Sendikası, artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır”

Bir sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Koop-İş Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek ve Kamu Çerçeve Protokolünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında da uygulatmak için sonuç alıncaya kadar mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

