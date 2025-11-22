Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta Zonguldak'ta düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi kente gelerek Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için verilen soruşturma iznine tepki göstererek, 'Bu yaşananlar, 19 Mart'ta başlatılan ve geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yönelik sivil darbe girişimi olarak tanımladığımız sürecin devamıdır' dedi.

'Mansur Yavaş'ın da İtibarsızlaştırılmaya Çalışılıyor'

Özel, CHP'li belediyelere yönelik planlı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü savunarak, 'Türkiye'nin yüzde 65'ine hizmet etmek üzere milletin görevlendirdiği bir yapıya karşı duyulan rahatsızlığın ve iktidarın seçim kaybetme endişesinin hedef göstermesiyle başlayan bir süreçle karşı karşıyayız. Bu yaşananlar, 19 Mart'ta başlatılan ve geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yönelik sivil darbe girişimi olarak tanımladığımız sürecin devamıdır. Sandıktan çekinen, kendi teşkilatına güvenmeyen ve başka hiçbir partide görülmeyen 'Yargı Kolları Başkanlığı' gibi yapılar oluşturan bir anlayışla mücadele ediyoruz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı ne yapılmışsa, şimdi aynı yöntemle Mansur Yavaş'ın da itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz' dedi.

Özel, daha önce yapılan denetimlerde Mansur Yavaş'ı suçlayacak bir unsur bulunmadığını hatırlatarak, 'Bu dosyayla ilgili daha önce müfettişler geldi, inceleme yaptı ve herhangi bir suç unsuru tespit etmedi. Buna rağmen aynı konuda yeniden soruşturma izni çıkararak yeni bir süreç başlatmak istiyorlar' ifadelerine yer verdi.

'Ekrem İmamoğlu'ndan Sonra Yeni Hedef Mansur Yavaş'

Özel, iktidarın yeni hedefinin Mansur Yavaş olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürerek, 'Bu süreçten bir sonuç çıkmayacağı ortada. Buradaki amaç, Sayın Mansur Yavaş'ın gündemde tartışılmasını sağlamak. Konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı. Hepimiz kendisine ön seçimde oy verdik. Ama İmamoğlu'na yönelik haksız süreçleri herkes biliyor. Şimdi de milletin en güçlü alternatiflerinden biri olan Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına koyuyorlar. Bunu herkes görüyor' dedi.

'Partimiz Usulsüzlüğe Asla Göz Yummaz'

Mansur Yavaş'ın adını yolsuzlukla yan yana getirmenin kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu söyleyen Özel, CHP'li belediyelere yöneltilen suçlamaların seçim hesaplarına dayandığını dile getirerek, 'CHP'li belediyeleri yolsuzlukla suçlayan herkesin asıl derdinin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu artık millet tarafından biliniyor. Partimiz usulsüzlüğe asla göz yummaz; Antalya veya Bodrum örneklerinde olduğu gibi yanlış gördüğümüzde anında gereğini yapıyoruz. Ancak siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Özel, Yavaş'a Ankapark üzerinden yöneltilen sorulara da tepki göstererek, 'Melih Gökçek Ankapark'a 1 milyar doları gömdü ama ona hesap soran yok. O parkı kurtaran, halkın kullanımına açan Mansur Yavaş'ı sorguluyorlar. Bu durum gerçekten utanç verici. Büyük olasılıkla Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracaktır' dedi.

Kaynak : PERRE