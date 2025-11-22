Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beşi tutuklu 14 kişinin yargılandığı konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB) Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlamalarıyla soruşturma izni talep etmişti. İçişleri Bakanlığı da bu talebi kabul ederek iki isim için soruşturma izni vermişti. Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada geçmiş dönemdeki şikayetlerde belediye başkanlarının sorumlu tutulmadığını hatırlatarak, 'Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi açık bir çifte standarttır' ifadelerini kullandı.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'konser soruşturması' kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında 'soruşturma izni' kararı vermiştir.

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz.

Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım.'

Kaynak : PERRE