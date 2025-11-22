Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yetkili idareler tarafından yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yıllık bazda %42,6 arttığını duyurdu. Adıyaman özelinde ise 2025 III. çeyreğinde 3 bin 123 binaya yapı ruhsatı verildi.

Adıyaman'da deprem sonrası yeniden inşa sürecinin hız kazanmasıyla yapı ruhsatı süreçlerinde artış yaşandı. Depremde hasar gören binaların yeniden inşa edilmesi, yeni konut ve iş yerlerinin yapılaşması ile birlikte vatandaşların yeniden güvenli ve dayanıklı binalar talep etmesi, ruhsat sayılarını yükseltti. Ayrıca, deprem sonrası sağlanan hibe ve kredi destekleri de inşaat projelerinin finansmanını kolaylaştırarak başvuru sayısının artmasına neden oldu.

Adıyaman'da 2025 yılı çeyrek bazında yapı ruhsatı dağılımı şöyle gerçekleşti:

I. Çeyrek: 4 bin 035

II. Çeyrek: 11 bin 305

III. Çeyrek: 3 bin 123

Kaynak : PERRE