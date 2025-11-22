Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı, Atatürk, Sağlık Ocağı, 9 Eylül ve Harıkçı Caddelerinde 25 Kasım Salı günü başlayacak altyapı yenileme çalışmaları öncesinde ilgili kurum ve paydaşlarla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube yetkilileri, meslek odaları temsilcileri ve toplu taşıma kooperatif başkanları katıldı.

Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar içme suyu hatlarımızda yaklaşık 508 kilometrelik yenileme gerçekleştirdik. 25 Kasım'da şehir merkezinin ana arterlerinde çalışmalar başlayacak. Bu bölgeler yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddeler olduğu için çalışmaları gece 21.00 - sabah 06.00 saatleri arasında yürüteceğiz. Amacımız şehir içi akışın en az etkilenmesini sağlamak' dedi.

Çalışmalar sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimlerin sahada olacağını vurgulayan Başkan Tutdere, 'Trafik ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz gece boyunca teyakkuzda olacak' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, altyapı yenileme çalışmalarının kent için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Şehrimizin damarlarını değiştiriyoruz. Hemşehrilerimizi temiz, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Katkı sunacak, anlayış gösterecek tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE