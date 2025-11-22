Nemrut Dağı'na tırmanan Aydın Aydın, yapay zekanın insana ait bilgileri toplayıp yine insana karşı kullandığını, pek çok mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, müzik dünyasının da bundan ciddi biçimde etkileneceğini ifade etti. Ardından bağlamasını kayalara vurarak kırdı.

Farklı çıkışları ve ele aldığı sıra dışı konularla bilinen türkücü Aydın Aydın, bir kez daha dikkat çeken bir eyleme imza attı. Tüm dünyanın gündeminde olan yapay zekaya 'savaş açtığını' duyuran sanatçı, yapay zekanın yakın gelecekte birçok mesleği ortadan kaldıracağını ve müzik sektörünü zor günlerin beklediğini vurguladı.

Yapay zekanın insanlığın ortak üretiminden yararlanarak hızla içerik ürettiğini, insanların ruhsuz yapay zeka ürünlerini dinlemeye başladığını dile getiren Aydın Aydın, 'Bu gidişat iyiye işaret değil, insanlık bir an önce önlem almalı' diyerek Nemrut Dağı'nda protestosunu gerçekleştirdi.

2200 rakımlı zirvede açıklama yapan sanatçı, 'Dünyanın sekizinci harikası Nemrut Dağı'ndayız. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum; yapay zeka böyle devam ederse doğal zekamızı altüst edecek. Yapay zeka çalıyor, söylüyor, oynuyor, klip çekiyor, peki biz ne olacağız? Yok mu olacağız? Aile huzurumuz bile bozuluyor. Bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz, insanlık yapay zekaya teslim olmamalı' dedi.

Protesto sırasında ağıt da yakan Aydın Aydın, birçok toplumsal konuda ilk uyarıyı yapan kişi olduğunu savunarak, yapay zekanın insanlık için büyük bir tehdit olduğunu söyledi ve buna karşı insanları uyarmayı kendine görev bildiğini dile getirdi.

Ağıdında ise şu sözlere yer verdi:

'Ah benim dertli sazım, çıkmaz oldu artık avazım,

Yapay zeka çıkageldi, dinmez oldu sızım.

Yapay zeka, yapay zeka, beni sazımdan ayırdın,

Emeğimi elimden aldın, bir tıkla şöhrete daldın.

Emek hırsızı yapay zeka,

Yapay zeka, yapay zeka;

İnsanı insanlıktan eden, saçma zeka, yavan zeka...'

