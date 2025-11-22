Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dijital ortamdaki suçlarla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuğun üç polisi şehit etmesini örnek göstererek, 'Bilgisayar başında tanımadıkları kişilerden resmen eğitim almış, kendini örgüt mensubu gibi görüyordu' dedi.

Bakan Tunç, bilişim suçlarının ülke sınırlarını aşan bir sorun olduğunu vurgulayarak, 'Yaklaşık 2 hafta önce Vietnam'da Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladık. Sanal ortamdaki suçlar ülke sınırını aşan suçlar, tek başına mücadele mümkün değil' ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda detaylı düzenlemeler yapılacağını belirterek, 'Sanal ortamda suç tespit edebilmek için siber polislerin devriye gezmesi gerekiyor. Açık alanda güvenliğe önem veriyorsak, siber alemde de güvenliğe önem vermemiz lazım' dedi.

Suç örgütlerine ve çocuklara yönelik cezalar artırılıyor

Bakan Tunç, suç örgütlerine ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak, 'Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezalar artırılacak' açıklamasını yaptı. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla iken 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği cezası ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Silahlı örgüt yöneticilerine verilecek hapis cezası ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar yükselecek. Çocukların araç olarak kullanılması halinde ise ceza, alt sınırda 11 yıl 3 aya, üst sınırda 30 yıla kadar artırılabilecek' ifadelerine yer verdi.

Suça sürüklenen çocuklara yeni düzenleme

15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezalarla ilgili bilgi veren Bakan Tunç, 'Ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının üst sınırı 12 yıldan 18 yıla yükseltilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklarda kastın ağırlığı, amaç, suçun işleniş şekli veya daha önceki kasıtlı suçlar nedeniyle indirim yapılmayacak' dedi.

Bilişim suçlarında yeni yaptırımlar

Bakan Tunç, ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenlerin, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Gelecek paketler yolda

Bakan Tunç açıklamasının devamında, 12. Yargı Paketi'nin hukuk davalarını kapsayacağını, 41 maddelik taslağın Meclis grubuna sunulduğunu ve 13. paketin de hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE