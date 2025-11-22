Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması nedeniyle tepki göstermişti. Oyuncunun açıklamaları sonrası Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Bielsa, Torreira hakkında, 'Onun için elimden gelenin en iyisini yaptım ve maçlarını takip etmeyi hiç bırakmadım. Galatasaray'da üst düzey performans sergiliyor. Bir gün beni arayarak 'Neden kadroya almıyorsunuz?' diye sordu. Ona çağrı hakkı olduğunu söyledim ve yakından görme fırsatı buldum. Ancak sonrasında kadroya çağırmadım' ifadelerini kullandı.

Bielsa, kadro tercihlerine ilişkin, 'Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda görev yapıyor. Eğer o bölgenin dolu olduğunu düşünüyorsam çağırmama gerek yok. Torreira bu karardan memnun değil, ama ona daima saygı gösterdim' dedi.

Öte yandan Torreira, Bielsa'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından eski Uruguay Teknik Direktörü Oscar Washington Tabárez'e teşekkür etti. Torreira mesajında, 'Milli takıma adadığınız yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve liderlik için minnettarım. Sizin ekibinizin parçası olmak benim için büyük ayrıcalıktı. Bana inandığınız ve insan olarak gelişmeme destek olduğunuz için teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE