2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. 15 kişilik komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Bakan Işıkhan, tarafların mutabık kalacağı bir rakamı belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Enflasyon Oranları Zam Konusunda Belirleyici

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığında. Bu durum, işçi kesiminin asgari ücretin en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılması talebini güçlendiriyor. Ancak ekonomi yönetimi, 2026 yılı için enflasyon hedefini yüzde 13-19 olarak belirledi. Zam oranının belirlenmesinde bu göstergelerin kritik rol oynaması bekleniyor.

Masadaki Farklı Zam Senaryoları

Ekonomik göstergeler ışığında öne çıkan artış seçenekleri:

%20 artış: 26.500 TL

%25 artış: 27.600 TL

%30 artış: 28.700 TL

%33'e yakın artış: 29.000 TL

Diğer Ücret Kalemleri de Yeniden Belirlenecek

Yeni asgari ücretle birlikte brüt rakam, SGK primleri, işveren maliyetleri ve vergi kalemleri de güncellenecek. İşverenler maliyet yükünü hafifletmek için devlet desteklerinin artırılmasını talep ederken, işçi temsilcileri ücretin yaşam standardını karşılaması gerektiğini vurguluyor.

Karar Aralık Ayı Sonunda Açıklanacak

Komisyonun Aralık ayındaki toplantılarının ardından, 2026 yılı asgari ücreti Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulacak. Yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

