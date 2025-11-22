Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme, akaryakıt pompa fiyatlarına pozitif yansıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ereceği beklentisi, Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu gelişme ile motorin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,44 TL indirim yapılması bekleniyor. Böylece büyükşehirlerde motorin fiyatları 57 TL seviyelerine gerileyebilecek.

İndirimin ardından motorin fiyatlarının bazı büyükşehirlerdeki tahmini seviyeleri şöyle:

İstanbul: 57,03 TL

Ankara: 58,06 TL

İzmir: 58,4 TL

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 57,07 TL

Motorin: 61,73 TL

LPG: 28,22 TL

