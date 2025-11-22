Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Sahabe Nesli ve Safvan Bin Muattal konferansı düzenlendi. Samsat Sahabi Safvan Bin Muattal Külliyesi konferans salonunda gerçekleşen progarama, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, kurum müdürleri ve pek çok vatandaş katıldı.

Konferansta açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, sahabe neslinin manevi mirası ve Safvan Bin Muattal'ın hayatının topluma ilham veren yönlerini değerlendirdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul ise sahabe neslinin yüksek ahlakı, adalet anlayışı ve fedakârlık ruhunun bugün de toplumsal yapıyı güçlendiren en önemli değerler arasında yer aldığını vurgulayarak, İslam'ın ışıklı mesajını yaymak amacıyla bu bölgeye yerleşerek burada şehit olan Sahabi Safvan Bin Muattal Hazretlerinin hayatı üzerinden verilen örneklerle genç nesillere ilham verecek mesajlar paylaştı.

Kaynak : PERRE