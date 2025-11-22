Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde etkilenen Adıyaman'da 38 bin 533 konut ve iş yerini teslim edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar 43 bin 573 bağımsız bölümün teslim edileceğini açıkladı. Açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, inşa süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, 'Asrın inşasında sona doğru' vurgusuyla paylaştığı bilgilendirmede, vatandaşların güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarına kavuşması için tüm birimlerin sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE