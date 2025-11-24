'Kadına Yönelik Şiddet Bir İnsan Hakları İhlalidir'

Açıklamasında kadına yönelik şiddetin aile içi mesele olarak görülemeyeceğini belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kadına yönelik şiddet; bireysel bir mesele, 'aile içi tartışma' ya da 'özel hayatın gizliliği' perdesine gizlenebilecek bir konu değildir. Bu, ağır bir insan hakları ihlali, devletin sorumluluk alanına giren bir güvenlik meselesi ve toplumsal adalet sorunudur.'

'Cezasızlık Şiddeti Besliyor'

Türkiye'de kadınların etkin şekilde korunamadığını vurgulayan Öztürk, cezasızlık uygulamalarının failleri cesaretlendirdiğini ifade ederek şunları belirtti:

'Failler cezasızlıkla cesaretlendirilirken, koruma kararları geciktirilerek kadınların hayatı riske atılıyor. Şiddet karşıtı mekanizmalar siyasi kararlarla zayıflatılıyor. Artık 'tesadüf', 'bireysel vaka' ya da 'ani öfke' söylemleri gerçeği örtmeye yetmemektedir.'

'Kadına Yönelik Şiddet Önlenebilir Bir Suçtur'

DEVA Partisi olarak kadına karşı şiddet konusunda tereddütsüz bir duruş sergilediklerini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

'Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran, görmezden gelen, hafifleten, cezasızlıkla besleyen hiçbir politika kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet önlenebilir bir suçtur ve önlenmemesi bir tercihtir.'

Uygulama ve Politika Çağrısı

Öztürk, kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet kurumlarına yönelik taleplerini madde madde sıraladı:

6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalıdır.

Failler için cezasızlık dönemi sona ermelidir.

Koruyucu ve önleyici tedbirler hızlı şekilde işletilmelidir.

Kadın istihdamı ve ekonomik bağımsızlık desteklenmelidir.

Sığınaklar, acil destek hatları, sosyal hizmet mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim politikalarının temel unsuru olmalıdır.

'Hiçbir Kadın Yalnız Değildir'

25 Kasım'ın yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda dayanışma ve mücadele günü olduğunu ifade eden Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Hiçbir kadın yalnız değildir, hiçbir kadın kaderine terk edilemez. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye mümkündür. Bu mücadeleyi hep birlikte, kararlılıkla kazanacağız.'

Kaynak : PERRE