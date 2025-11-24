'Öğretmenlik, Kutsiyeti Çok Yüksek Bir Meslektir'

Milletvekili Alkayış, açıklamasında öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde büyük bir emek, sabır ve fedakârlık gerektirdiğini vurguladı. Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin geleceğinin teminatı olan evlatlarımızı okul öncesinden lisansüstü eğitim aşamasına kadar büyük bir emekle yetiştiren, onları bilgilendiren ve terbiye eden öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. İnsan hangi makamda olursa olsun, bulunduğu yere öğretmenlerinin emeğiyle gelmiştir. Bilimin ve teknolojinin bugün ulaştığı seviyede öğretmenlerimizin payı büyüktür.'

'Öğretmenlerimizin Hayatımızdaki Yeri Ayrıdır'

Öğretmenlerin toplumdaki yerinin tartışılmaz olduğuna dikkat çeken Alkayış, öğretmenlerin kimi zaman bir sırdaş, kimi zaman bir yol gösterici olduğuna işaret ederek, 'Öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrencilerin başarılarına en çok sevinenler yine kendileridir. Öğretmenlik, hafızamızda her zaman güzel hatıralarla yer bulan, saygınlığı yüksek bir meslektir' dedi.

Öğretmenlik Kavramlarının Kökü: Öğretmen, Hoca, Muallim, Müderris

Alkayış, Türk kültüründe öğretmenlik mesleğinin farklı kavramlarla ifade edildiğini belirterek, bu sözcüklerin her birinin eğitimin kutsiyetini yansıttığını ifade etti:

'Öğretmen, hoca, muallim, müderris... Bu kavramların her biri eğitimin önemini ortaya koyar. Öğretmenlerimiz yalnızca bilgi vermekle kalmaz; öğrencilerine erdem, ahlak ve yaşam tecrübesi kazandırırlar. Güçlü bir ülke olmanın ve sağlam bir istikbal hazırlamanın yolu, öğretmenlerimizin özverisinden geçmektedir.'

'Türkiye Yüzyılı'nın İnşasında Öğretmenlerimize Büyük Görev Düşüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da değinen Milletvekili Alkayış, güçlü bir geleceğin inşasında öğretmenlerin belirleyici rol üstleneceğini söyledi:

'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında öğretmenlerimizin alınlarının akıyla görev yapacağına, ülkemizin kalkınmasına en büyük desteği sunacaklarına inancım tamdır.'

'Tüm Öğretmenlerimizin Gününü Kutluyor, Saygılarımı Sunuyorum'

Milletvekili Alkayış mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.'

Kaynak : PERRE