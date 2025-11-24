Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025'te mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri önceki aya kıyasla tüm sektörlerde artış gösterdi. Hizmet sektörü güven endeksi %1,0 artarak 111,8 değerine ulaşırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 artışla 114,2 değerinde gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi ise %1,5 yükselişle 84,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe son 3 aylık iş durumu endeksi 112,0 ile yükseliş kaydederken, hizmetlere olan talep 110,7'ye çıktı. Önümüzdeki 3 aylık hizmet talebi beklentisi ise bir önceki aya göre %0,8 azalarak 112,8 değerinde ölçüldü.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık iş hacmi-satışlar endeksi 126,1'e yükseldi, mevcut mal stok seviyesi ise azalış göstererek 90,1 olarak gerçekleşti. Gelecek 3 aylık iş hacmi-satışlar beklentisi 126,4 olarak kaydedildi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 77,1 değerinde sabit kalırken, gelecek 3 aylık toplam çalışan sayısı beklentisi 92,7 ile arttı.

