Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, olay yerinde inceleme yapan kaza/kırım ekibinin çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir.

Kazanın ardından bölgeye gönderilen teknik ekibin enkaz üzerindeki değerlendirmeleri tamamladığı, uçağın parçalarının ise analiz ve inceleme amacıyla Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne taşınmaya devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir değerlendirme henüz paylaşılmadı.'

Kaynak : PERRE