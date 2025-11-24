Adıyaman Belediyesi'nin bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ücretsiz evde tıraş hizmeti, hem hastaları hem de yakınlarını duygulandırdı. Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla yürütülen uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların başvuruları doğrultusunda randevu oluşturularak belediyenin berber personeli ilgili adrese yönlendiriliyor. Hizmet, kişisel bakım imkânına erişemeyen bireylerin ihtiyaçlarına göre hijyen kurallarına uygun şekilde ev ortamında sağlanıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseltiliyor hem de ailelerin yükü hafifletiliyor.

Bu hizmetten düzenli olarak yararlanan isimlerden biri de Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Şevket Uyar. Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Uyar'ın aylık rutin saç ve sakal tıraşı belediye ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Eşi Şevket Uyar'ın bakımını üstlenen Zeynep Uyar, verilen hizmetin kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı. Sağlanan bakımın hem moral hem de kolaylık sağladığını ifade eden Uyar'ın eşi, belediyeye teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE