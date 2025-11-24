Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla aldığı karar doğrultusunda İmralı'ya gidilmesine onay verildiği belirtiliyor. Komisyonda DEM Parti'yi temsilen Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, AK Parti adına ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın heyette yer aldığı açıklandı.
Heyetin ziyaret için Adalet Bakanlığı'na dün resmi başvurunun yaptığı, gerekli iznin verilmesinin ardından heyetin İmralı'ya hareket edeceği öne sürüldü.
