Taksilerde kredi kartıyla ödeme sırasında bazı sürücüler, kart komisyonu adı altında müşterilerden ek ücret talep ediyor. Uzmanlar, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu bildirerek, ödenen komisyonların faiziyle geri alınabileceğini ve taksicilere ağır yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, 'Ekstra herhangi bir ücret talep edilemez hükmü bulunuyor. Buna rağmen bazı ticari taksiler, ödemeleri gereken komisyon veya vergileri doğrudan müşteriye yansıtmaktadır. Bu durum hukuka aykırıdır' ifadelerini kullandı.

Tüketiciler, talep edilen komisyon için tüketici hakem heyetine başvurduğunda, taksicilere 600 bin liraya kadar ceza uygulanabiliyor. Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE