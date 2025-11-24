Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Batı ve İç Anadolu'dan giriş yapan yağışlı hava kütlesi özellikle Batı Akdeniz illerinde (Antalya, Isparta, Burdur) gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak. Meteoroloji yetkilileri, dere yataklarındaki su seviyelerinin hızla yükselebileceğini ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Çorum, Samsun, Sinop, Amasya ve Mersin'de sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinde yağışlar doğuya kayarken, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Orta Akdeniz'de etkisini sürdürecek. Adana ve Mersin çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava açık ve güneşli olacak.

Akşam saatlerinde yağışlı alan daha da daralarak Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in doğu kıyılarında etkili olmaya devam edecek. Mersin çevresinde gök gürültülü sağanak sürerken, batı ve iç bölgelerde hava açık veya parçalı bulutlu olacak. Gece boyunca sıcaklıklar düşerken, bazı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış riski devam ediyor.

Kaynak : PERRE