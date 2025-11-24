Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan nüfus, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece Türkiye'nin nüfusu 86 milyona yaklaşmış oldu.

Nüfusun cinsiyet dağılımında erkeklerin oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadınların oranı ise yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

Kaynak : PERRE