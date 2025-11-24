Adıyaman'ın Gölbaşı, Atatürk, Sağlık Ocağı, 9 Eylül ve Harıkçı Caddelerinde altyapı yenileme çalışmaları 25 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Yarın başlayacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, esnafın, sürücülerin ve vatandaşların süreç boyunca anlayış göstermesini beklediklerini ifade etti.

Trafik Gece Saatlerinde Kapatılacak

Şehir merkezindeki yoğun caddelerdeki çalışmaların trafik akışını aksatmamak amacıyla belirli saatlerde yapılacağını belirten Başkan Tutdere, 'İçme suyu hatlarında şimdiye kadar yaklaşık 508 kilometrelik yenileme yaptık. Şehir merkezindeki yoğun bölgelerde yürütülecek çalışmaların trafik akışını aksatmamak adına gece 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılacak. Esnafımızdan, sürücülerimizden ve tüm halkımızdan anlayış bekliyoruz' dedi.

'Tüm Birimler Görev Başında Olacak'

Çalışmalar sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla belediyenin tüm ekiplerinin sahada aktif biçimde görev alacağını belirten Başkan Tutdere, 'Trafik ekiplerimiz ve zabıta birimlerimiz gece boyunca teyakkuzda olacak' ifadelerini kullandı.

'Kent İçin Kritik Bir Süreç'

Altyapı yenileme çalışmalarının Adıyaman için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Tutdere, bazı cadde ve sokakların çalışma süresince geçici olarak trafiğe kapatılacağını söyledi Bilgilendirmelerin belediye, valilik ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulacağını aktaran Başkan Tutdere, 'Hemşehrilerimizi temiz, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için çalışıyoruz' dedi.

