Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yapılan güçlendirme çalışmaları yerinde incelemek üzere Adıyaman Lisesi'ni ziyaret etti. Okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Tosun, incelemelerinin ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen İl Müdürü Tosun, öğrencilerle bir süre sohbet ederek ders ve öğrenme süreçlerini gözlemledi. İl Müdürü Tosun, ardından öğretmenlerle bir araya gelerek okulun genel durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin akademik gelişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : PERRE