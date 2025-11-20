Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, bu kez mesai çıkışı Gölbaşı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyarette, şehrin ekonomik hayatına emek ve alın teriyle değer katan esnafla buluşan Vali Osman Varol, ekonomik ve sosyal hayatın temel direği olan esnafla alışveriş hareketliliği üzerine sohbet etti.

Vali Osman Varol burada yaptığı açıklamada, 'Bizi her zaman güler yüzle karşılayan, samimiyetleriyle içimizi ısıtan ve şehrimizin kalkınmasına gönülden katkı sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyor, bol, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE