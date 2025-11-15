İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016'da Midyat'ta dört aylık hamile N.Ş.'nin su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili faili meçhul cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu, 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

'Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016'da, dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti.

Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu; mevcut delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesi sağlandı. Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Devam eden çalışmalarda; DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. 2 şüpheli de tutuklandı.

JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz.

Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' % 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

