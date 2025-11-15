Uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu ilçelerinde, Cumartesi sabah saatlerinden sonra ise Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların, 1700-1800 metre üzeri rakımlı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE