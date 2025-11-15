Yazar ve Şair Mustafa Irgat, 'Sıska Kelimeler,' 'Dış Duvar Yalnızlığım,' 'Suyun Rengi' ve 'Lilit' gibi kaleme aldığı eserleri hakkında bilgi vererek, edebiyat çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yazar ve şair Mustafa Irgat aynı zamanda, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ'nın Yayın Kurulu üyesi olarak görev alıyor. Eğitimci kimliğiyle toplumsal konulara önem veren Irgat, uzun yıllardır farklı dergilerde eserler yayımlıyor ve ulusal edebiyat programlarında konuşmacı olarak yer alıyor.

'Kendimi Şiirle İfade Etmeyi Tercih Ettim'

Edebiyat alanında uzun yıllardır çalıştığını ve eğitimci kimliğiyle birlikte şiirle kendini ifade etmeyi tercih ettiğini vurgulayan Irgat, 'Yıllardır edebiyat alanında ve aynı zamanda eğitimci olmanın vermiş olduğu kimlikte eğitim sektöründe çalışmaktayım. Fakat edebiyattan hiçbir zaman uzak kalmadım ve yaşam formu içerisinde, yeryüzünü kaplayan yaşayan bütün canlılar içerisinde, düşünen bir varlık olarak insan olmanın getirmiş olduğu sorumlulukla kendimi şiirle dile getirmeyi tercih ettim ve yıllardır şiirle fazlasıyla meşgulüm. Toplamda dört kitabım yayımlanmış oldu. Bu kitaplarım içerisinde özellikle son yıllarda çıkan Lilit kitabımda tamamen manzum tarzda ve şiirsel bir üslupla yine sorgulayan, irdeleyen yeryüzündeki canlara yönelik, suç işleyen insanlara karşı başkaldırı niteliği taşıyan formatta şiirler kaleme aldım. 'Sıska Kelimeler,' 'Dış Duvar Yalnızlığım,' 'Suyun Rengi' ve 'Lilit' adındaki bu kitaplarım, şu an edebiyatseverlerle buluşmuş oldu. Şimdi üç çalışma temelinde yine edebiyatla olan ilişkimi sürdürmeye devam ediyorum' ifadelerine yer verdi.

'İnsan Olmanın Varoluş Felsefesi Üzerine Çalışıyorum'

Kısa öyküler de yazmaya devam eden Irgat, yeni çalışmalarında insanın varoluş felsefesini ve inançlar doğrultusunda gelişen kutsallıkları ele aldığını aktararak 'Kısa öyküler yazıyorum. Tabii ki şiir vazgeçilmez, şiire devam ediyorum. Şu an yayımlamayı düşündüğüm çalışmada, insan olmanın varoluş felsefesi ile beraber, özellikle yaşamın ta merkezinde yer alan insanın, özellikle İlk Çağlardan günümüze kadar inanca dair, yine inançlar doğrultusunda, -bu sadece dini inançlar değil- birçok noktada bu aşamalara nasıl gelindiği, bu aşamalarla kutsallıklar, insanın kendisi, insanın yaşam alanlarında yer alan bütün mekanların nasıl var olduğu ile ilgili felsefik temalı bir çalışmayı edebiyat okurlarıyla buruşturmaya çalışıyorum' dedi.

'Şiirlerimde Mazlumların Sesine Yer Veriyorum'

Irgat, şiirlerinde yer verdiği temalara da değinerek, 'Şiirlerimde de insan olmanın getirmiş olduğu yalnızlıktan tutun, aşka, sevgiye ve aynı zamanda bizim yaşam içerisinde erkler taraşından mazlum bir niteliğe büründürülen bütün canlıların adına, onların yaşadığı zulümleri bertaraf edecek ya da onlara en azından bir ses olacak çalışmalar yer alıyorlar kitaplarımda. Toplumsal içerikli şiirlerim de kitaplarımda kendilerine yer buldular' ifadelerini kullandı.

'Üreten İnsanlara Büyük Bir Sempati Duymaktayım'

Sanatın ve edebiyatın insan yaşamında merkezi bir rol oynadığının altını çizen Irgat, 'Edebiyatın ve sanatın her alanının, insanın, insan olmanın, insan yaşamının, yine toplumda çok daha huzurlu, mutlu yer edinebilmenin göstergeleri ve en temel vazgeçilmezlikleri olduğunu bilen bir insan olarak, yeryüzündeki bütün sanatçılara, edebiyatçılara üreten insanlara büyük bir sempati duymaktayım. Ve bu alanda kendimi geliştirmeye, bu doğrultuda emek veren herkesle de her platformda buluşmaya devam ediyorum. Herkesi sanata, edebiyata müziğe, hayatın ta kendisine bir an önce kavuşmalarını ve kendilerini yaşamın içinde iyi bir noktaya getirmelerini temenni ediyorum' dedi.

