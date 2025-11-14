'Adıyaman'ın sorunları acil çözümler gerektiriyor'

Yusuf Aslan, açıklamasında Adıyaman'ın son yıllarda farklı alanlarda ciddi güçlüklerle karşılaştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Adıyaman, kültürel mirası ve çalışkan insanıyla önemli bir şehir olmasına rağmen, ekonomik ve altyapısal zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle halkımızın beklentilerini ve şehrimizin önceliklerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.'

Akyol Derneği'nin Cumhurbaşkanına sunduğu talepler

1. Adıyaman'ın büyükşehir yapılması talebi

Aslan, demografik veriler göz önünde bulundurularak Adıyaman'ın özel statü ile büyükşehir kapsamına alınmasının önem taşıdığını belirtti.

2. Baraj ve su yatırımlarının tamamlanması

Gömükan, Koçali ve Büyükçay Barajlarının bitirilmesi; içme suyu temininin arıtma sistemleriyle güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

3. Sulu tarım için GES destekli enerji modeli

Atatürk Barajı kaynaklı güneş enerjisi destekli sulama altyapısının oluşturulması önerildi.

4. Stratejik sanayi yatırımlarının Adıyaman'a yönlendirilmesi

Savunma sanayi başta olmak üzere büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına ait bazı üretim birimlerinin Adıyaman'a kaydırılması talep edildi.

5. Badem ve tütün üreticilerine destek paketi

Badem fiyatlarındaki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zorlandığı belirtilerek, 'Badem Diyarı' özel destek programı oluşturulması istendi.

6. Tekstil sektörüne acil teşvik

İstihdamın önemli kısmını oluşturan tekstil sektörünün daraldığına dikkat çekildi; teşvik, enerji desteği ve kredi kolaylıkları talep edildi.

7. Esnaf ve üreticilere uzun vadeli finansman desteği

Deprem ve ekonomik durgunluktan etkilenen esnaf ve girişimcilere uzun vadeli, düşük faizli kredi imkânı sağlanması istendi.

8. Deprem sonrası yeniden yapılanmanın hızlandırılması

Kalıcı konutlara geçemeyen vatandaşlar ile iş yerleri zarar gören esnafın durumuna dikkat çekildi.

9. İşsizlikle mücadele için ek destekler

Genç işsizliğinin yüksek olduğu vurgulanarak vergi ve SGK desteklerinin genişletilmesi çağrısı yapıldı.

10. Eğitim ve gençlik hizmetlerinin güçlendirilmesi

Barınma, burs, ulaşım desteği; gençlik merkezleri ve spor tesislerinin artırılması istendi.

11. Altyapı sorunlarının giderilmesi

Su, kanalizasyon ve yol sorunlarının hem merkez hem ilçelerde devam ettiği ifade edildi.

12. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması

Deprem riski taşıyan yapıların tespiti, planlı şehirleşme ve güvenli konut ihtiyacının önemi vurgulandı.

13. Sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesi

Kültürel etkinliklerin, festivallerin ve sosyal projelerin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için destek bekliyoruz'

Akyol Derneği Genel Başkanı Aslan, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ın güçlü altyapıya, gelişmiş ekonomiye ve gençlerine umut veren bir geleceğe kavuşması için devletimizin sağlayacağı destek hayati öneme sahiptir.'

Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman ziyareti öncesi kentteki taleplerin bir kez daha gündeme taşınması açısından önem taşıyor.

