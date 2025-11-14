'2016'dan bu yana devam eden statü mağduriyet oluşturdu'

Başkan Alsan, her iki mahallenin de 2016 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

'Ulu Cami ve Varlık Mahallemiz, deprem sonrası en çok mağduriyet yaşayan bölgelerden biridir. Ancak kentsel dönüşüm alanı statüsü sebebiyle yerinde dönüşüm hakkından faydalanamamışlardır. Bu durum ciddi bir hak kaybı oluşturmuştur.'

'Mara ve Musalla'da uygulanan model bu bölge için de geçerli olmalı'

Alsan, mahallerin kent merkezinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek:

'Mara ve Musalla mahallelerinde uygulanan devlet eliyle yeniden inşa modeli, Ulu Cami ve Varlık Mahallesi için de uygulanmalıdır. Bu iki bölge çarşı projesinin doğal uzantısıdır.' dedi.

'Alan uzun süre atıl kalırsa kent merkezi olumsuz etkilenir'

Bölgede dönüşümün gecikmesinin kent merkezinin bütünlüğünü zayıflatacağına vurgu yapan Alsan:

'Şehrin en merkezi alanlarından birinin uzun süre boş kalması, kent merkezinin gelişimini olumsuz etkileyecektir. İnsanların güvenli yapılara ulaşması ve bölgenin yeniden ekonomiye kazandırılması için hızlı hareket edilmelidir.' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımıza arz edilmelidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman ziyaretine işaret eden Alsan:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, milletvekillerimiz ve ilgili kurumlarımız bu konuyu mutlaka kendisine sunmalıdır. Ulu Cami ve Varlık Mahallemizin devlet destekli dönüşüm kapsamına alınması artık kaçınılmazdır.' dedi.

'Adıyaman'ın geleceği açısından kritik bir süreç'

Alsan, açıklamasının sonunda konunun şehir planlaması bakımından taşıdığı önemi vurguladı:

'Bu mahallelerin yeniden canlandırılması, kent merkezinin bütünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın modern, güvenli yapılara kavuşması Adıyaman'ın geleceği için hayati öneme sahiptir.'

