2020 yılında hayatını kaybeden Kahtalı Prof. Dr. Sabri Orman'ın ismi, Kahta'daki bir okulda yaşatılacak. Akademisyen Orman'ın isminin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için uzun süredir çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Eğitim yöneticisi Erol Polat, Prof. Dr. Sabri Orman'ın isminin yaşatılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, '2025 yılı Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar programında, hemşehrilerimizin tevazusu ve hassasiyetiyle yaptığımız istişareler sonucunda, Adıyamanımızın, Kahtamızın ve Adalı köyümüzün medarı iftiharı Prof. Dr. Sabri Orman hocamızın isminin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesiyle, tüm hemşehrilerimizle aldığımız karar gereği bir matbu dilekçe oluşturup Kahta Kaymakamlığımıza sunmuştuk' dedi.

'Bu Çalışmanın Sosyolojik ve Kültürel Bir Görev Olduğunu Düşünüyorum'

Yapılan çalışmanın gelecek nesillere örnek olacağını belirten Polat, 'Bugün geldiğimiz noktada, Kahta'nın Salkımbağı Köyü'nde bir ilkokula isminin verildiğini görüyoruz. Ben öncelikle bunun sosyolojik ve kültürel bir görev olduğunu, Adıyamanımızı dünyanın her platformunda, konferanslarında ve seminerlerinde tanıtan Sabri Orman hocamızın isminin yaşatılmasıyla ilgili yapılan bu faydalı çalışmanın tüm nesillere örnek olacağını düşünüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'a Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli'ya Salkımbağı Köyü Okul Müdürü Hüseyin Demirtaş'a ve imzalarıyla destek veren tüm Kahta ve Adalı Köyü mensuplarına teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kardeşi Mahmut Orman'dan Teşekkür Mesajı

Prof. Dr. Sabri Orman'ın kardeşi Mahmut Orman ise emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade ederek, 'Köyümüzdeki derneğin çabalarıyla ve topladıkları imzalarla hayırlı bir girişim olmuş. Kahta'nın idari kademesinde böyle bir okula isminin verilmesi uygun görülmüş' dedi.

Prof. Dr. Sabri Orman Kimdir?

1948 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Sabri Orman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Banka Meclisi Üyesidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1980 yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başladı. Bir yıl sonra iktisat alanında doktora eğitimini tamamlayan Orman, 1982'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak akademik hayatına devam etti.

1986 yılında Doçent, 1993'te Profesör unvanını alan Orman, 2003 yılında emekli oldu. 1989-1990 yıllarında Londra Ekonomi Okulu'nda (London School of Economics and Political Science) araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 1992-1994 yıllarında Malezya'daki International Islamic University'nin İktisat Bölümü'nde görev alan Orman, 1995-1997 ve 2002-2006 yıllarında International Institute of Islamic Thought and Civilization'da İktisat Profesörü olarak çalıştı. 2007-2009 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı ve 2009-2011 yıllarında Rektörlük görevini üstlendi.

Akademik kariyerinde 4'ü telif, 6'sı edisyon ve 2'si tercüme olmak üzere toplam 12 kitabı yayımlanan Prof. Dr. Sabri Orman'ın çok sayıda makalesi de bulunmaktadır. 3 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak göreve başlayan Orman, 1 Mayıs 2016'da görev süresine tekrar seçildi. Prof. Dr. Sabri Orman, 11 Haziran 2020 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : PERRE