'350 bin konutun teslimi yarın yapılacak, yıl sonuna kadar 450 bin konut verilecek'

Törene Bakan Kurum'un yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'350 bininci konutu yarın Cumhurbaşkanımız teslim edecek'

Bakan Murat Kurum, İndere Projesi'nin Adıyaman'ın yeniden yapılanmasındaki önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün yeniden yeni bir heyecan ile Adıyaman'dayız. Şu anda yeni Adıyaman'ın simge mekanı olan İndere'deyiz. Adıyaman'ın gurur tablosu burasıdır. Burada 16 bin yeni yuvamızı yapıyor ve dükkanları, camisi, sosyal donatıları ile birlikte örnek olacak bir yerleşim alanını Türkiye'ye kazandırıyoruz. İndere projemiz Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacaktır.'

Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 350 bin deprem konutunun anahtar teslim töreninin gerçekleştirileceğini belirterek:

'Yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim edeceğiz. Depremin olduğu ilk günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmıyoruz. Sahada birebir takip ettik, bugün projelerimizin çok hızlı ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz.'

'Asrın felaketine karşı asrın inşası sürüyor'

Kurum, deprem bölgelerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı:

'Asrın felaketine karşı asrın inşası tüm deprem bölgesinde devam etmektedir. Afetzede kardeşlerimize 6 Şubat sabahı verdiğimiz sözü tutuyoruz. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı.'

'Adıyaman'da 38 bin konut tamamlandı, yıl sonuna kadar 43 bine ulaşacak'

Konuşmasının devamında:

'Adıyaman'da 38 bin konutu tamamladık. Yıl sonuna kadar 43 bin hak sahibi vatandaşımızın konutlarını teslim edeceğiz. Deprem bölgesinin tamamında 350 bin konut sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşa konutlarını teslim edeceğiz ve onların mutluluğuna şahitlik edeceğiz.' dedi.

'Tek arzumuz yuvasız tek bir kardeşimiz kalmasın'

Kurum, hedeflerinin tüm depremzedelerin kalıcı konutlara ulaşması olduğunu belirterek:

'Tek arzumuz var, evsiz yuvasız tek bir kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bizim yolumuz dilleri dualı annelerin yoludur. Bizim yolumuz bize ilk günden bu yana inanan milletimizin yoludur. Bizim arkamızda bu dualar varken Türkiye'nin karşısında kimse duramaz.'

CHP'ye sert eleştiri: 'Deprem bölgesine gelmeden masa başında siyaset yapıyorlar'

Bakan Kurum, konuşmasının siyasi bölümünde CHP'yi hedef aldı. Kurum, CHP'nin deprem bölgesine yönelik eleştirilerini haksız bulduklarını söyledi:

'CHP Genel Başkanı oturduğu yerden siyaset yapıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeden masa başı siyaset yapıyor. Milletin derdine derman olmadan algılar ve yalanlarla siyaset yapıyorlar.'

'Deprem bölgesinde çakılı çivileri yok'

Kurum açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Bu sayı depremzede kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini almış olması demektir. Masa başında değil, her hafta deprem bölgesine gelerek bunu yapıyoruz. Amaçları deprem bölgesinin derdine derman olmaksa burada çakılı bir çivileri olurdu. Dertleri deprem bölgesini siyaset malzemesi yapmak.'

'Yolsuzluklara gelince para buluyorlar, deprem bölgesine gelince yok'

İstanbul'daki yolsuzluk iddialarına değinen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul'daki dosyayı gördük. Buradaki usulsüzlükler ile yapmış oldukları işlerle paraları nasıl topladıklarını hep birlikte gördük. Yolsuzluklara gelince burada paraları buluyorlar ama deprem bölgesine gelince burada çakılı bir çivileri yok. Sadece o paralar ile onlarca konut yaparlardı.'

'İşçinin, emekçinin alın terine haksızlık edemezsiniz'

Kurum, muhalefetin eleştirilerine karşılık:

'Şimdi utanmadan sıkılmadan işçinin, emekçinin alın terine haksızlık edeceksiniz. Edemezsiniz, size bu siyaseti yaptırmayacağız. Tavsiyemiz bize engel olmayıp önümüze taş koymasınlar.' dedi.

'Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız'

Bakan Kurum konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Biz 85 milyon vatandaşımızla el ele verdik. Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız dedik. Allah'ın izniyle bunu başaracağız.'

