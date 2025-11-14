Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı hızla süren Araç Muayene İstasyonu, açılışa gün sayıyor. İlçenin uzun yıllardır beklediği önemli yatırım, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Başkanı Gafar Çelebi tarafından yerinde incelendi.

Kahta Belediyesi ve ilgili kurumların koordinasyonuyla hayata geçirilen tesis, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın Ankara nezdinde yürüttüğü temaslar ve yoğun girişimleri sonucu ilçeye kazandırıldı. Başkan Hallaç, saha ziyaretinde yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Araç Muayene İstasyonu'nun hizmete girmesiyle, vatandaşlar araç muayenesi için diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak ve büyük kolaylık sağlanacak.

Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen proje için Cumhurbaşkanına ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ederek, 'Bu tesis, vatandaşlarımızın zaman kaybını önleyerek yaşamlarını kolaylaştıracak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Kahta Araç Muayene İstasyonu'nun kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE