Adıyaman Belediyesi'nin ASKİM ve Fen İşleri ekipleri, kent merkezinde kapsamlı bir altyapı çalışması yürütüyor. Çarşı merkezinde yoğunlaşan çalışmalar, hem altyapı yenileme hem de üstyapı hazırlık süreçlerinin eş zamanlı ilerlemesini sağlıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışmalarını özellikle çarşı merkezi ile kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında Eskisaray Mahallesi 715 Sokak, Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi, Yenipınar Mahallesi 304 Sokak, Yunus Emre 29141 Sokak, İmamağa Mahallesi 19110 Sokak ve Kahramanlar Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi 930 Sokak'ta 140'lık borularla yeni içme suyu hattı döşeniyor. Karaali Caddesi'nde 400'lük ana hat içme suyu hattı döşenirken, Yeni Mahalle 2652 Sokak, Yenimahalle Kemalpaşa Caddesi ve Sümerevler Mahallesi 1798 ve 1720 Nolu Sokaklarda yeni kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt sökümü ve yeni asfalt serimi gerçekleştiriyor. Bahçelievler Mahallesi 1939 Sokak, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi 25101, 25105, 25110, 25109 Sokaklar ve Siteler Mahallesi 20185 Sokak'ta asfalt yama çalışmaları, Sümerevler 1720 Sokak ve Barbaros Hayrettin Mahallesi 1608 Nolu Sokak'ta ise asfalt serimi yapılıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmaları ile ilgili açıklamasında, esnaf ve vatandaşların anlayışına teşekkür ederek şunları söyledi:

'Adıyaman'ın her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yenileyerek daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Adıyaman'ı daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE