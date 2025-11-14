Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Hocaömer Mahallesi'nde yürütülen içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını aynı gün içinde tamamladı. Hızlı müdahale, mahalle esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasıyla esnafın iş kaybının önüne geçilirken, günlük yaşamda da herhangi bir aksama yaşanmadı. Mahalle esnafı, süreci yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini iletti.

'Günübirlik kazdılar, işi hemen bitirdiler'

Mahallenin uzun yıllardır esnaflarından Erhan Güneş, çalışmalara ilişkin memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

'2001 yılından bu yana burada esnafım. Alt yapının yenilenmesi gerekiyordu, belediye çok güzel bir çalışma yaptı. Yolu günübirlik kazdılar ve işlerini hemen bitirdiler. Başkanımıza memleketimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Çalışmalar hızlı ilerledi, hiçbir sorun yaşamadık'

Mahalle esnafından Hacı Yusuf Özmen ise yapılan çalışmaların hızlı şekilde tamamlanmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, 'Hocaömer Mahallesi'nde esnafım. Çalışmaların hızlı sürmesi bizi memnun etti, hiçbir problem yaşamadık. Bu nedenle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman'a yapılan hizmetlerden dolayı minnettarız' dedi.

'Aynı gün tamamlanması bizi çok memnun etti'

Esnaf Onur Yazan da altyapı çalışmalarının aynı gün bitirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Hocaömer Mahallesi 204. Sokak'ta esnafım. Çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Belediye başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Aynı gün içinde işlemler bitti, teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

