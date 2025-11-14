Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Kent Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi çağrı: 'Çarşı ve imar çalışmaları hızlandırılsın'

Yeni işyerlerinin, bölgenin ticari kapasitesini artırmanın yanı sıra İndere'nin çehresini değiştiren önemli bir yatırım olduğu kaydedildi.

Vali Osman Varol, sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Osman Varol, 'İndere, her geçen gün daha da büyüyen yaşam potansiyeliyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İndere Yaşam Alanı'nda yapımı etap etap tamamlanan yeni işyerlerinde incelemelerde bulundu. Ekonomik ve sosyal hayata canlılık katması beklenen işyerlerinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı belirtildi.

