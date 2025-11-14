Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım 2025 tarihinde (yarın) yapacağı Adıyaman ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Asnuk, Zzyaretin hayırlı olmasını dileyerek, ziyaretin kentin gerçek durumunun yerinde görülmesine vesile olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Başkan Asnuk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Sayın Cumhurbaşkanımız. Adıyaman'a hoş geldiniz.

Ziyaretinizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişinizin, Adıyaman'ın gerçek durumunu yerinde görmeye vesile olmasını temenni ediyoruz.

Aylardır bitirilemeyen, ihmaller nedeniyle onlarca ölümlü kazaya sebep olan Adıyaman-Kahta yolunun, sizin gelişiniz açıklanınca birden hızlandırılıp gece gündüz çalışılarak tamamlanması, şehirde derin bir sitem duygusu oluşturdu. Eğer bu ziyaret olmasaydı, yolun daha aylarca sürebileceğine dair yaygın bir kanaat oluşmuş durumda. Halkımızın beklentisi, hizmetlerin yalnızca gelişlerinizle hızlanması değil, her zaman aynı özenle sürmesidir.

Bu durum tek değil; Atatürk Bulvarı'nda her yıl tekrar edilen kaldırım, çim, ağaç ve peyzaj çalışmalarının yine gelişiniz öncesi yoğunlaştırılması da aynı algıyı güçlendiriyor. Oysa Adıyaman'ın gerçek fotoğrafı, protokol güzergâhıyla sınırlı değil. Asıl hikaye arka mahalle ve sokaklarda.

Bir Adıyamanlı olarak, size gösterilmeyen bazı hakikatleri doğrudan ifade etmek isterim:

Tütün üreticisi, emeğinin karşılığını almak için mücadele ediyor.

Badem ve nar bahçelerini kesmek zorunda kalan çiftçi, geçinemediği için çare arıyor.

Susuzluktan çatlamış topraklar ve yıllardır tamamlanamayan baraj projeleri, tarımı çıkmaza sürüklüyor.

Emlak Konut projelerinde anahtar verildiği hâlde taşınamayan, hâlâ 21 metrekarelik konteynerlerde 4-5 çocukla yaşayan aileler çözüm bekliyor.

Çarşı projesinin yalnızca birinci etabı tamamlandı; diğer etaplar siyasi çekişmeler yüzünden duruyor.

Arka sokaklarda, bulvar dışındaki mahallelerde bozuk yollar, yetersiz altyapı ve ihmal edilmişlik hâlâ günlük bir gerçeklik.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Adıyaman insanı misafirperverdir, cömerttir.

Bugün herhangi bir ara sokağa girseniz, çalacağınız ilk kapıda size vergisi ödenmiş kaçak çay ikram edilir; yanında Kahta'nın bademi, Samsat'ın narı, Besni'nin fıstığı ve kuru üzümü, Gölbaşı'nın yaş hurması, Sincik'in pestil ve kesmesini Adıyaman'ın kavurması hatta oturakçı pazarına uğrarsanız ayaküstü Delal Metin hem size bu kentin ruhundan bir hoyrat çeker elleriyle yoğurdu çiğköfteyi mutlaka ikram eder. Hatta siz içmeseniz de, tütüncü pazarında tütünün kokusunu ve hikâyesini bilen bir hemşehrimize tütünümüzü bir kez daha anlattırmanızı isteriz. Çünkü tütün, yalnızca bir geçim kaynağı değil; bu şehrin kültürüdür, kimliğidir.

Adıyaman, sadece gelişi öncesi süslenen bulvarlardan ibaret değildir. Bu şehir; emekçisiyle, çiftçisiyle, depremzede aileleriyle, esnafıyla hak ettiği kalıcı hizmeti beklemektedir. Şehrimizin gerçek sorunlarına çözüm üretilmesi en büyük beklentimizdir.

Bir kez daha hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Adıyaman'ın gerçeklerini görmeniz ve kalıcı adımlar atmanız, bu şehrin yarınlarına umut olacaktır.'

